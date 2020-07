28-jarige verdachte van reeks incidenten in Rijssen langer vast

Een 28-jarige man uit Rijssen die verdacht wordt van betrokkenheid bij meerdere incidenten in de Overijsselse plaats, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank woensdag bepaald.

De verdachte uit Rijssen wordt in verband gebracht met brandstichtingen, inbraken en beschietingen in de periode van augustus 2017 tot juni dit jaar. De rechter-commissaris oordeelde op 26 juni dat de man 14 dagen vast moest blijven zitten. Dat voorarrest is nu dus verlengd.

De politie hield eerder ook een 28-jarige man uit Enschede als verdachte aan in het onderzoek, maar hij zit niet langer vast. Behalve de incidenten in Rijssen onderzoekt de politie of de twee mogelijk ook betrokken zijn bij andere zaken in de regio.