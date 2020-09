28-jarige man gearresteerd in de kofferbakmoord

De politie heeft dinsdag in zijn woonplaats een 28-jarige man uit Klazienaveen (Drenthe) aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zogeheten kofferbakmoord. Het lichaam van Ralf Meinema werd 31 maart 2017 aangetroffen in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

De verdachte zit volgens de politie in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De familie van het slachtoffer heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot oplossing van de zaak.