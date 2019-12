28 jaar cel voor moord op broer kroongetuige

Het Amsterdamse gerechtshof heeft maandag de 41-jarige Shurandy S. veroordeeld tot 28 jaar cel. Het hof gaat daarmee ver uit boven de straf van twintig jaar die de rechtbank S. eerder oplegde. De rechter kenschetste het optreden van S. als „buitengewoon kil, berekenend en genadeloos”.

S. schoot op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord Reduan B. dood. B. (41) was de broer van Nabil B., de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte daarin is de voortvluchtige Ridouan Taghi.

Nabil B. heeft een reeks belastende verklaringen tegen Taghi en zijn medeverdachten afgelegd. Aangenomen wordt dat Reduan B. is geliquideerd als wraak voor het ‘verraad’ van zijn broer Nabil. Ook volgens het hof heeft het er „alle schijn van” dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de kroongetuigendeal van Nabil en de liquidatie van zijn broer. Waar Nabil behoorde tot de entourage van Taghi, had Reduan niets met criminaliteit te maken.

Over zijn opdrachtgever(s) heeft S. niets willen zeggen. S. is in het najaar van 2017 benaderd om de liquidatie uit te voeren, tegen een beloning van 100.000 euro. Volgens het hof is hij zonder enige aarzeling op dat voorstel ingegaan. Na twee mislukte pogingen op 28 maart, maakte S. een dag later met zes kogels een einde aan het leven van slachtoffer B.

De politie was S. al snel na de moord op het spoor. Hij stond op camerabeelden en verloor na de dodelijke schoten een handschoen waarop zijn DNA kon worden gedetecteerd. Het in brand steken van de vluchtauto mislukte.

Het Openbaar Ministerie had voor de rechtbank 28 jaar geëist. Toen de rechtbank aanzienlijk minder oplegde, ging het OM in hoger beroep. Voor het hof herhaalde het OM de eis van 28 jaar.

De nabestaanden hebben in het proces tegen S. om vergoeding van zogeheten shockschade gevraagd. Alleen twee nabestaanden die indirect getuige zijn geweest van de moord komen daarvoor in aanmerking, aldus het hof.

In september werd Nabils advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Ook die liquidatie zou door Taghi c.s. zijn aangestuurd.