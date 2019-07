28 jaar cel en tbs voor doden Anne Faber

Het hof in Arnhem heeft Michael P. vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Dat is conform de eis.

Faber (25) verdween op 29 september 2017, tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. Haar lichaam werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. gevonden in een door hem gedolven graf, in de buurt van Zeewolde. De politie was veroordeeld zedendelinquent P. op het spoor gekomen via DNA op de jas van Faber, die tijdens de massale zoektocht na haar verdwijning werd gevonden.

