28 jaar cel en tbs voor doden Anne Faber

De rechtbank in Utrecht heeft Michael P. dinsdagmorgen veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber. Deze straf was ook geëist door het openbaar ministerie.

De rechter sprak van zeer schokkende feiten. „Deze zorgen voor onveiligheid en angst in de maatschappij. Het raakt vrouwen in hun gevoel zich vrij en veilig te kunnen bewegen.” De rechtbank beschreef Michael P. als „een gewetenloze, nietsontziende, perverse man die zijn eigen wensen laat voorgaan voor het welzijn van zijn medemens.” P. werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes.

De 25-jarige Anne Faber verdween eind september tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat P. zo heeft gezeuld met het lichaam getuigt volgens de rechtbank van een totaal gebrek aan respect voor zijn medemens. Ook dat hij de familie van Faber zo lang in onzekerheid heeft gelaten over haar lot rekent de rechtbank P. zwaar aan.

Familie Faber ‘binnen marge’ tevreden

De 28-jarige P. was aanwezig bij de uitspraak en hoorde het vonnis onbewogen aan.

Geen enkel vonnis doet recht aan het leed van de nabestaanden van Anne Faber, zei Ruth Jager, de advocaat van de familie, nadat de rechter zijn oordeel had uitgesproken. „Ze krijgen Anne nooit meer terug, dus van tevreden kun je eigenlijk niet spreken. Maar binnen de marge zijn ze dat wel.”

Advocaten Michael P. zwijgen over vonnis

De familie hoopt nu een punt te kunnen zetten achter de strafzaak. „Ze hopen echt dat P. niet in hoger beroep gaat, ze willen het boek sluiten”, aldus Jager.

De advocaten van Michael P. wilden dinsdag vooralsnog niet reageren op het vonnis van de rechtbank in Utrecht. „Wij willen eerst het vonnis bestuderen”, aldus raadsman Niels Dorrestein direct na afloop van de uitspraak.

Michael P. overweegt hoger beroep