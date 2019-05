27 vreemdelingen in trailers gevonden

In trailers in Hoek van Holland heeft de Koninklijke Marechaussee zondag 27 illegalen gevonden. Zondagavond werden 21 mensen, vermoedelijk Afghanen, gevonden in een verborgen ruimte van een vrachtwagen die naar Engeland zou reizen. Eerder die dag werden al zes Vietnamezen gevonden in een andere vrachtwagen.

De Vietnamezen werden ontdekt omdat een hond van de marechaussee aansloeg bij de trailer waarin zij verstopt zaten. Bij de chauffeur werd ook een stroomstootwapen gevonden.

De twee betrokken chauffeurs, een 48-jarige man uit Roemenië en een 41-jarige chauffeur uit Turkije, zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De Turk wordt ook verdacht van verboden wapenbezit.