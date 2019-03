26 jaar cel voor Utrechtse „vergismoord”

De rechtbank heeft Guyno O. (26) en Ferrel T. (32) veroordeeld tot 26 jaar cel wegens de moord op Hakim Changachi. Hij werd op 12 januari 2017 in Utrecht doodgeschoten. Changachi werd het slachtoffer van een vergissing, de moordenaars hadden het eigenlijk voorzien op een man die in dezelfde flat woonde, aan de Faustdreef in de wijk Overvecht. Twee dagen later kon de politie een aanslag op het leven van deze man, Khalid H., voorkomen.

Voor de mislukte „herstelmoord” legde de rechtbank Marciano D. (28) en Jerrel Z. (27) respectievelijk tien en zeven jaar op. Ook O. en T. waren bij de voorbereiding daarvan betrokken, oordeelt de rechtbank.

De opdracht voor het geweld schrijft justitie toe aan de zeer gewelddadige bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks liquidaties.