26 bekeuringen voor ‘gevaarlijke’ Arnhemse trouwstoet

De politie heeft 26 bekeuringen aan automobilisten uitgedeeld die zich misdroegen in een trouwstoet in het centrum van Arnhem.

Agenten kwamen in actie nadat er diverse meldingen binnen waren gekomen over gevaarlijk rijgedrag van autobestuurders in een trouwstoet. De automobilisten hielden zich niet aan de verkeersregels en hinderden andere weggebruikers. Aan de hand van de camerabeelden zijn 26 bekeuringen uitgeschreven. Volgens de politie kunnen de kentekenhouders een bekeuring verwachten van tussen de 90 en 400 euro.