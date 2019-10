26 aanhoudingen tijdens protest bouwers

De politie in Den Haag heeft tijdens het protest van de bouwsector woensdag in totaal 26 mensen aangehouden voor onder andere openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling, gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Ondanks de aanhoudingen zegt de politie toch dat het protest verder „overwegend ordelijk” is verlopen.

Veertien boze bouwers werden aangehouden wegens opruiing en vernieling. Een persoon werd aangehouden voor poging tot doodslag nadat hij had geprobeerd een motoragent van de weg af te rijden.

Aan het eind van de middag werd de sfeer op het Malieveld even grimmig toen een aantal personen met flessen naar agenten gooiden. De ME werd ingezet om de rust te herstellen. Zeven personen werden aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Deze mensen leken volgens de politie behoorlijk onder invloed van alcohol.

Aan het eind van de middag arresteerde de politie tijdens de uittocht van de bouwvakkers, die de hofstad via A12 weer wilden verlaten, nog vier demonstranten. De actievoerders reden heel langzaam over de volle breedte van de weg.

De A12 was eerder op de dag afgezet.