In de Rotterdamse haven is zaterdag 255 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in zakken met silicapoeder, dat onder meer wordt gebruikt in de betonindustrie, meldt het Openbaar Ministerie.

De container waarin de zakken zaten, kwam uit Brazilië en moest naar een bedrijf in Hoogvliet. Er is niemand gearresteerd.