2500 mensen bezichtigen duurzame woningen

Ongeveer 2500 mensen hebben zaterdag de Nationale Duurzame Huizen Route bezocht. Zij bezichtigden zo’n vijfhonderd energiezuinige huizen in het hele land om te kijken wat er allemaal komt kijken bij het verduurzamen van een woning.

„Een veel voorkomende vraag was: wat kost het? En veel mensen willen weten in hoeverre je een huis moet isoleren om een warmtepomp te kunnen plaatsen”, zegt een woordvoerster van de organisatie. Geïnteresseerden konden inspiratie opdoen over onder meer aardgasvrij wonen, dak- en gevelisolatie, zonnepanelen en het verduurzamen van monumentale huizen.

Overigens is de huizenroute er ook volgende week zaterdag. Vorig jaar kwamen er ongeveer 5000 mensen op beide dagen af. Op de website van de organisatie staan ongeveer 1500 woningen waarvan de eigenaar altijd online te benaderen is met vragen.