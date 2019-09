2500 kilo afval geborgen uit Noordzee

Een team van vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon heeft tijdens een negendaagse duikexpeditie 2500 kilo afval uit de Noordzee geborgen. Het gaat onder meer om kleding, keukengerei, reiskoffers, vloerkleden, speelgoed en auto-onderdelen, evenals om zogenoemde spooknetten. „Duikers troffen van alles aan wat duidelijk niet in onze zee hoort”, aldus de stichting.

De expeditieleden vertrokken vorige week zaterdag en kwamen zondag weer aan in de haven van Scheveningen. Ze doken tussen Ameland en Schiermonnikoog, vooral bij oude wrakken. Die zijn hotspots voor afval, aldus een woordvoerder.

Van de 2500 kilo geborgen afval is volgens de stichting 500 kilo afkomstig van containers die de MSC Zoe begin dit jaar kwijtraakte. Volgens de stichting toont dit aan dat opruimen nog steeds kan. „Als dat echter niet snel gebeurt, wordt berging vrijwel onmogelijk omdat veel afval onder het zand verdwijnt.”

Rederij MSC zou volgens een woordvoerder bijvoorbeeld professionele duikers kunnen inzetten. In de Nederlandse wateren zou naar schatting nog zo’n 300.000 kilo verloren waar liggen, en inclusief de Duitse wateren zou het zelfs om 800.000 kilo gaan.

De andere 2000 kilo geborgen afval betrof verspeelde visnetten, die zowel tijdens de heen- en terugweg als op de duikplekken werden aangetroffen. Dit soort spooknetten zijn volgens de stichting een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben die erin verstrikt raken. Ook waarschuwt Duik de Noordzee Schoon ervoor dat het afval in zee afbreekt tot microplastics „wat door allerlei organismen wordt opgenomen en zo ook in onze voedselketen terechtkomt”.

Stichting Duik de Noordzee Schoon is in 2011 opgericht om spooknetten van wrakken te verwijderen. Tijdens de tot nog toe veertien gehouden expedities zijn 6700 duiken op 160 wrakken gemaakt, waarbij 60.000 kilo aan spooknetten en lood van wrakken is gehaald.