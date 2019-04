25 tips door zoekactie Marjo Winkens

Bij de politie zijn afgelopen week 25 tips binnengekomen door de publiciteit rond de zoekactie naar Marjo Winkens. Het toen 17-jarige meisje verdween in 1975 na een bezoek aan de Rosakermis in Sittard. Na een tip begon de politie afgelopen maandag met een zoekactie in een bosperceel in Beesel, en een naastgelegen tuin achter een woning aan de Kerstenbergweg.

Twee kleine graafmachines spitten nog tot 17.00 uur een tuin om achter de woning. De zoektocht heeft vooralsnog niets opgeleverd. Een woordvoerster van de politie noemde dat vrijdagmiddag „teleurstellend”. Maar de politie is blij met de tips. „Die worden de komende week onderzocht”, zei ze. Over de inhoud van de tips kon ze nog niets zeggen.

Het onderzoek naar de verdwijnen van Marjo Winkens wordt nu op een laag pitje gezet, maar niet gesloten, benadrukte de woordvoerster.