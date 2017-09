25 miljoen euro extra voor cyberveiligheid

Het demissionaire kabinet trekt extra geld uit voor cyberveiligheid. Het gaat om structureel 25 miljoen euro, bevestigen Haagse bronnen. De extra investering wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Het geld zal onder meer worden gebruikt voor de aanpak van cybercriminaliteit door politie en Openbaar Ministerie. Voor cyberveiligheid was eerder ook al 13 miljoen extra uitgetrokken.

Dit jaar klonken er meerdere oproepen voor forse investeringen in cybersecurity. D66-Kamerlid Kees Verhoeven wilde onder meer geld voor de politie om meer cyberrechercheurs aan te nemen en op te leiden. Voor een deltaplan cybersecurity wilde hij zelfs 125 miljoen euro vrijmaken.

MKB Nederland pleitte in juni voor miljoenen extra op de begroting van 2018 om het bedrijfsleven te ondersteunen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Uit onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bleek ook dat er meer investeringen nodig zijn in digitale veiligheid.