25 juni is nu echt officieel de warmste ooit

Dinsdag 25 juni 2019 gaat de recordboeken in als officieel de warmste 25 juni ooit. Om 16.20 uur tikte de thermometer in De Bilt 33,1 graden aan. Het vorige record stamt uit 1976, toen was op 25 juni in De Bilt 32,9 graden.

Het warmterecord van dinsdag is het zesde officiële datum-warmterecord van dit jaar, meldt Weeronline. Ook op 16, 25, 26 en 27 februari en op 2 juni werd een recordwarmte in De Bilt gemeten. Kouderecords zijn dit jaar nog niet gebroken.

Het is in Nederland flink warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Gemiddeld komt de temperatuur op 20 tot 22 graden uit. Vooral in het Gelderse Hupsel is het puffen geblazen. Daar werd het tot nu toe het warmst, 36,5 graden. Aan het begin van de dinsdagmiddag werd in de Gelderse buurschap al een record gebroken. Toen het kwik 34,2 graden aantikte ging de vlag uit: nooit eerder was het ergens in Nederland op 25 juni zo warm.