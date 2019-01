25-jarige verdachte in zaak-Humeyra weer vast

De 25-jarige man die was vrijgelaten in de zaak van het doodgeschoten meisje Humeyra is opnieuw aangehouden. De politie pakte de man in de nacht van zaterdag op zondag op in de omgeving van Groningen.

De verdachte was eind december aangehouden en enkele dagen later weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie was het niet eens met die beslissing van de rechter-commissaris en tekende beroep aan. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besliste eind vorige week dat de man terug de cel in moest. De man was op dat moment echter spoorloos. Hij wilde vluchten, maar is alsnog getraceerd in de omgeving van Groningen, aldus de politie.

Humeyra werd 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De politie pakte kort daarna hoofdverdachte Bekir E. op in de buurt van de school. Uit onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat E. kort voor het lossen van de fatale schoten met minstens twee anderen in een auto naar de school was gekomen. De politie vermoedt dat het om de 25-jarige verdachte gaat en een 31-jarige man die ook vastzit.