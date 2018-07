25 jaar cel voor viervoudige poging tot moord

Een vijttigjarige man uit Echt is door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 25 jaar cel voor vier moordpogingen en verboden wapenbezit. De man schoot tot twee keer toe op de auto waarin zijn doelwit - een paardenhandelaar uit Stevensweert - zat.

De eerste keer, in 2014, raakte niemand gewond. Bij de nieuwe poging, twee jaar later, raakte het slachtoffer zwaar en blijvend gewond. Hij zat toen met zijn vrouw en destijds elfjarige zoon in de auto, zij bleven ongedeerd.

De man heeft zich volgens de rechtbank duidelijk voorbereid op zijn daden: hij had wapens, munitie, een snelle auto en een stellage waarop zijn wapen kon rusten. De tweede keer heeft hij zich verdekt opgesteld. De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij bij de tweede poging heeft gezien dat de man niet alleen in de auto zat en toch besloot te schieten.

De liquidatiepogingen vonden plaats in het criminele milieu. Dat is een strafverhogende factor, omdat deze geregeld in het openbaar gebeuren, waardoor onschuldige passanten ook slachtoffer kunnen worden.

De paardenhandelaar is zelf ooit moordverdachte geweest, maar die zaak is geseponeerd.