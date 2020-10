24 maanden cel geëist voor bedrijfsspionage bij Siemens

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 24 maanden gevangenisstraf tegen een man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Volgens het OM zou de man bedrijfsgeheimen van zijn werkgever Siemens hebben doorgespeeld aan Chinese concurrenten. Ook zou hij zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie en witwassen.

De man werd in april 2017 door de FIOD opgepakt nadat Siemens aangifte tegen hem had gedaan. Hij zou zich volgens het OM zeven jaar lang ten behoeve van een Chinees staatsbedrijf met bedrijfsspionage bij zijn eigen werkgever hebben bezig gehouden. Siemens zou hierdoor een omzet van ca. 37 miljoen euro zijn misgelopen. De verdachte zou hiermee zo’n 127.500 euro hebben verdiend.

Uit nader onderzoek bleek dat verdachte informatie had gedeeld en werkzaamheden had verricht ten behoeve van zestien verschillende turbineprojecten, waarbij hij met zo’n 183 verschillende e-mails maar liefst 1199 bestanden heeft verstuurd. Volgens de officier was het grootste deel van deze gedeelde informatie bedrijfsgeheim, terwijl de verdachte contractueel tot geheimhouding verplicht was.

Volgens de verdachte zou Siemens er rekening mee hebben gehouden dat de technologie in andere handen zou komen, de technologie zou verouderd zijn en Siemens zou deze technologie juist hebben willen delen met China. De officier van justitie zegt dat al deze argumenten niet relevant en allemaal te weerleggen zijn.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.