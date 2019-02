De vrouw die vrijdagochtend door een ongeluk om het leven kwam op de A2 bij Best is een 24-jarige inwoonster van Eindhoven. Het slachtoffer verloor de macht over het stuur en botste tegen de vangrail. Daarop begon de auto te tollen en reed er een vrachtwagen achterop.

Het slachtoffer werd uit haar auto geslingerd en overleed ter plaatse. Voor zover bekend bleef de vrachtwagenchauffeur ongedeerd.