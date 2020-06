Een 24-jarige man uit het Limburgse Echt is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen door een ongeluk met zijn auto op de Leonard Langeweg in Born.

De man kwam door onbekende oorzaak met zijn auto op zijn kop in een greppel terecht. Toen de hulpdiensten arriveerden bleek de bestuurder te zijn overleden.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.