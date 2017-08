24 jaar geëist voor explosie woonboot Wormer

In hoger beroep is woensdag een celstraf van 24 jaar geëist tegen de 28-jarige Milco G. uit Purmerend. Hij wordt verdacht van het plegen van een aanslag op een woonboot in Wormer twee jaar geleden. Daardoor kwam de 53-jarige bewoner om het leven. Zijn 51-jarige vrouw raakte zwaargewond en liep blijvend letsel op.

G. heeft eerder toegegeven dat hij een aanslag had gepleegd op de verkeerde boot. Het eigenlijke doelwit was de woonboot van een man die zijn zusje zou hebben verkracht.

Buurtbewoners werden 13 april 2105 opgeschrikt door een enorme knal. Toen de hulpdiensten bij de woonboot arriveerden, zagen zij een groot gat in de romp. Van de omliggende woningen waren de ruiten gesneuveld. De bewoner van de woonboot was overleden, zijn vrouw lag in coma. Toen zij ontwaakte, werd duidelijk wat er was voorgevallen en werd steeds meer duidelijk dat er een aanslag was gepleegd op de verkeerde boot.

In eerste aanleg is G. veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak van vorig jaar in beroep, omdat een hogere straf was geëist. „De advocaat-generaal rekent het de verdachte zeer aan het recht in eigen handen genomen te hebben, met een fatale afloop tot gevolg”, staat in de motivering van de strafeis.

Het hof in Amsterdam doet waarschijnlijk op 20 september uitspraak.