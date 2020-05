Een kippenschuur aan de Broekweg in Harskamp is volledig uitgebrand. De 24.000 kippen in de schuur zijn daarbij omgekomen. Er zijn geen mensen gewond geraakt, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer heeft de brand, die maandagmiddag uitbrak rond 15.00 uur, onder controle. Omliggende gebouwen werden natgehouden, om uitbreiding te voorkomen. De komende tijd is de brandweer nog bezig met nablussen.