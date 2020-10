23-jarig slachtoffer schietpartij Amsterdam overleden

Een 23-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen door een schietincident in Amsterdam. Hij werd meerdere malen beschoten op de Hoekenes in de wijk Osdorp in Nieuw-West. De politie is nog op zoek naar de dader.

Rond 02.00 uur kreeg de politie een melding van meerdere knallen op straat. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen, en is na reanimatie met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op dinsdagochtend aan zijn verwondingen overleden.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat en een signalement of dat van een vluchtvoertuig is nog onbekend. Zo’n twintig rechercheurs doen onderzoek naar het incident en bekijken onder meer camerabeelden. Ook is de politie op zoek naar getuigen.