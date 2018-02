23 aanhoudingen om oplichting via Marktplaats

De politie heeft in Limburg de afgelopen tijd in totaal 23 mensen aangehouden die worden verdacht van oplichting via Marktplaats. In 2016 en vorig jaar werden onder meer telefoons, laptops en computerspellen te koop aangeboden die na betaling nooit werden geleverd. Hoofdverdachte is een man van 25 uit Venlo.

De oplichtingspraktijken leverden de daders ruim 100.000 euro op. De politie heeft in samenwerking met de website ruim tweehonderd aangiftes bekeken. In de advertenties op Marktplaats werd gebruik gemaakt van valse identiteiten. De andere verdachten zijn zogenoemde katvangers, mensen die hun bankrekening ter beschikking stelden om geld van nietsvermoedende klanten te incasseren. Ze zijn allemaal vrijgelaten maar nog wel verdachten in de zaak.