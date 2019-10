23 aanhoudingen bij demonstratie in Rotterdam

De politie heeft bij de botsingen tussen Koerden en Turken woensdagavond in Rotterdam in totaal 23 mensen aangehouden. Zij worden verdacht van openlijk geweld, mishandeling, vernieling en belediging. Een aantal verdachten had boksbeugels, een ploertendoder en schroevendraaiers bij zich. Zij zitten nog vast.

Drie agenten raakten gewond. Een agent liep een polsbreuk op.

De Koerden demonstreerden tegen de Turkse inval in Syrië. De demonstratie was aangekondigd. Er was ook een tegendemonstratie van Turken. De twee kampen gingen met elkaar op de vuist. Er waren op meerdere locaties vechtpartijen.