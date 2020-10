2200 kilo vuurwerk aangetroffen in loods Sint-Oedenrode

In een loods in Sint-Oedenrode (Noord-Brabant) is tijdens een controle ruim 2200 kilo vuurwerk aangetroffen. Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad, waar Sint-Oedenrode onder valt, kondigt aan dat er meer van dit soort controles volgen. „Het is belangrijk dat inwoners en ondernemers zich veilig kunnen voelen in het buitengebied.”

Het vuurwerk werd donderdag al gevonden door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) dat speciaal is opgezet voor bestuurlijke controles. De vondst is maandag bekendgemaakt. Het team ging naar de loods na een tip.

In de loods aan de Schijndelseweg, die wordt verhuurd aan bedrijven en particulieren, stonden in een van de ruimtes pallets vol dozen vuurwerk. Om wat voor soorten vuurwerk het gaat, wordt nog onderzocht. Het spul werd in elk geval niet op de juiste wijze opgeslagen, aldus de politie. Een huurder van de loods wordt later verhoord, aldus de politie.