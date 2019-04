22 jaar cel voor moord op baby in Hengelo

Een 33-jarige man uit Hengelo is veroordeeld tot 22 jaar cel wegens moord op de baby van zijn vriendin. De rechtbank in Almelo achtte bewezen dat Maick S. het veertien maanden oude meisje in de nacht van 11 op 12 oktober 2017 gruwelijk heeft mishandeld en amfetamine heeft toegediend.

De uitspraak is fors hoger dan de door het Openbaar Ministerie geëiste straf. Het OM had veertien jaar celstraf geëist voor doodslag. De rechtbank vindt echter dat sprake is van moord aangezien S. de gevolgen van zijn daden had kunnen overzien.

Tegen de moeder, de 23-jarige Sarinda van E., had het OM achttien maanden celstraf geëist omdat zij had nagelaten haar dochtertje veiligheid te bieden terwijl ze wist of kon weten dat haar vriend het meisje mishandelde. De rechters vonden echter dat dat niet bewezen was en spraken haar vrij. Vorige week had de rechtbank daar al een voorschot op genomen door haar op vrije voeten te stellen nadat ze bijna achttien maanden had vastgezeten.

Op 12 oktober 2017 overleed het meisje, Xaja, in het ziekenhuis in Hengelo. Uit sectie bleek dat ze ‘extreem’ was mishandeld. Er werden tientallen bloedingen, botbreuken en sporen van verwurging aangetroffen, plus een hoge concentratie amfetamine in haar hartbloed. Er konden wel vijf doodsoorzaken zijn.

Tijdens de behandeling van de zaak bleef S. ontkennen dat hij het meisje, met wie hij die ochtend alleen thuis was, dodelijk had mishandeld. De voorafgaande nacht had hij bij een overbuurvrouw amfetamine gebruikt. Een buurvrouw had hem thuis horen komen en Xaja horen huilen.

De moeder had eerder wel eens een blauwe plek bij haar dochtertje gezien maar daar niets achter gezocht.

De straf voor S. is hoger dan gebruikelijk voor moord. De rechters vinden een extra zware straf op zijn plaats omdat Maick S. geen opening van zaken heeft gegeven waardoor de nabestaanden met veel onbeantwoorde vragen achterblijven. Ook moet hij ruim 40.000 euro shock-schade aan de nabestaanden betalen.