21 jaar cel voor zwaar geweld tegen vriendin

Een 51-jarige man uit Steenbergen (Noord-Brabant) die zijn vriendin bedreigde, verkrachtte en in hals en gezicht stak, moet 21 jaar de cel in. De rechter bepaalde maandag dat de man zijn slachtoffer ook ruim 62.000 euro schadevergoeding moet betalen.

In september vorig jaar dwong de man zijn vriendin mee te gaan naar zijn woning nadat hun relatie onder druk was komen te staan. Daar verkrachtte hij haar, bedreigde haar en kneep haar keel dicht. De vrouw belandde ernstig gewond in het ziekenhuis.

De rechter hield er bij de bepaling van de straf rekening mee dat de man zijn vriendin meerdere keren heeft geprobeerd van het leven te beroven. Dat de vrouw het geweld overleefde, is niet aan de verdachte te danken, oordeelde de rechter, die ook meewoog dat de man eerder is veroordeeld voor verkrachting en andere geweldsdelicten.

De officier van justitie had een lange celstraf geƫist, in combinatie met tbs, maar de verdachte weigerde mee te werken aan onderzoek. Omdat de rechter daardoor niet kon oordelen over de geestesgesteldheid van de verdachte en de kans op herhaling, kon hij geen tbs opleggen.