2020 wordt Hildo Krop-jaar

Het komende jaar wordt Hildo Krop-jaar. Het is dan vijftig jaar geleden dat de beeldend kunstenaar, van wie vooral in Amsterdam veel werk in de openbare ruimte te vinden is, overleed. Verschillende organisaties en instellingen haken in op het evenement, dat donderdag wordt afgetrapt op kunstbeurs PAN in de hoofdstad.

Bakkerszoon Hildo Krop (Steenwijk, 1884 - Amsterdam, 1970) trad aanvankelijk in zijn vaders voetsporen, maar schopte het later onder meer tot stadsbeeldhouwer van Amsterdam, nadat hij zich tijdens een cursus in Londen en aan kunstacademies in Parijs en Amsterdam als kunstenaar had bekwaamd.

Hij was erg veelzijdig. Hij was niet alleen beeldhouwer, maar ook edelsmid, grafisch ontwerper, keramist, meubelontwerper, schilder, tekenaar, glasontwerper en houtsnijwerker.

Initiatiefnemer is de Amrâth Collectie in Het Scheepvaarthuis in Amsterdam. Verder draagt onder meer het Hildo Krop Museum in Steenwijk (dat meer dan 3000 werken bezit) bij met een speciale expositie. Ook Amsterdamse organisatie ArtZuid, het Amsterdamse School Museum Het Schip en het Amsterdamse Stedelijk werken mee. Behalve exposities worden er ook tours langs werk van Krop georganiseerd.