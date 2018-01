„2018 wordt jaar van verbindingen”

2018 wordt een jaar waarin Amsterdam nieuwe en bestaande verbindingen viert. „Een nieuwe metrolijn, een nieuwe raad en college, een nieuwe burgemeester, het vijftigjarig bestaan van de Bijlmer.” Dat zei waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam in zijn nieuwjaarstoespraak.

Van Aartsen beschrijft daarin een denkbeeldige helikoptervlucht over de stad, die in rap tempo aan het groeien en veranderen is. Met name het stadsdeel Noord, waar de gemeente dit jaar voor het eerst de nieuwjaarsreceptie houdt.

Met de uitspraak „Amsterdam is geen eiland” benadrukt Van Aartsen dat de hoofdstad de groei niet in zijn eentje kan bolwerken. „Bij de vestiging van het Europese medicijnagentschap heeft Amsterdam Leiden en Den Haag en gemeenten in de regio heel hard nodig om de nieuwe gezinnen te voorzien van onderwijs en woonruimte.” Hij pleit voor investeringen in de bereikbaarheid van de stad en in goed openbaar vervoer.

„Bouwen, bereikbaarheid en duurzaamheid: dat is volgens mij de agenda voor Amsterdam”, aldus de waarnemend burgemeester, die ook kort stilstond bij het overlijden van zijn voorganger Eberhard van der Laan. „Laat ons de herinnering aan hem koesteren en ons vooral zijn boodschap ter harte nemen van liefde voor de stad én van saamhorigheid.”

Het is de bedoeling dat de hoofdstad voor de zomervakantie weer een vaste burgemeester heeft.