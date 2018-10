2018 nu al in top drie van zonnigste jaren

Met nog ruim twee maanden te gaan staat 2018 nu al in de top drie van meest zonnige jaren ooit. Het record, dat dateert uit het jaar 2003, staat op 2100 uur zon. Dit jaar heeft de zon in Nederland gemiddeld al 1904 uur geschenen.

Met de maanden november en december erbij kan 2018 uitkomen op 2045 uur, verwacht Weeronline. Dan zou 2018 het op één na zonnigste jaar zijn volgens het weerbureau, na 1959. In dat jaar scheen de zon 1956 uur.

Het gemiddelde in Nederland is 1639 uren zon per jaar. Met de officiële metingen is begonnen in 1901.