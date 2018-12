2018 is zonnigste jaar ooit

Het jaar 2018 gaat de boeken in als het zonnigste jaar sinds het begin van de metingen. Nog nooit zijn in De Bilt zo veel zonuren geregistreerd als dit jaar. De zon scheen volgens Weeronline sinds 1 januari al 2021,8 uur, tegen 1602 uur normaal. Het oude record uit 2003 stond op 2021,7 uur zonneschijn.

Juli leverde dit jaar de grootste bijdrage, met 341 zonuren (206 normaal) in de Bilt. Daarmee was het de zonnigste maand ooit. Op januari na waren alle maanden tot nu toe zonniger dan normaal. Februari was zelfs recordzonnig.

Opvallend is hoe de zonuren verdeeld zijn over het land. Normaal is het aan de kust het zonnigst, maar in 2018 ging die eer naar de Achterhoek. In Hupsel scheen de zon maar liefst 2128 uur.

„Een verklaring voor de toegenomen hoeveelheid zonneschijn is de afname van mist”, vertelt meteoroloog Jaco van Wezel. „Dit heeft te maken met de verbetering van de luchtkwaliteit. Er zitten minder roetdeeltjes in de lucht, waarop vocht kan condenseren. Kortom: het verbeteren van onze luchtkwaliteit levert ons een zonniger weerbeeld op.”