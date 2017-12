2017 was goed jaar voor veel paddenstoelen

2017 was een goed jaar voor veel paddenstoelen. Na een paddenstoelenrijke zomer werd deze trend ook in het najaar doorgetrokken. De temperaturen waren over het algemeen gunstig en ook de hoeveelheid neerslag deed veel soorten prima gedijen, zo legde de Nederlandse Mycologische Vereniging woensdag uit op de website Nature Today.

Plaatselijk veel regen en relatief koel weer zorgde deze zomer voor een klimaat waarin paddenstoelen zoals de boleet en de gordijnzwam opkwamen. Die gunstige condities zetten zich door in september, hoewel de grote hoeveelheid neerslag niet gunstig was voor alle paddenstoelensoorten. In oktober nam de neerslag wat af, waardoor de bossen vol stonden met paddenstoelen. De omstandigheden verschilden wel erg, omdat er grote regionale verschillen waren in neerslagcijfers.

Al met al verging het paddenstoelen dit jaar veel beter dan in 2016, toen er volgens de Nederlandse Mycologische Vereniging sprake was van een „ronduit slecht paddenstoelenjaar”. Toen was er sprake van relatief warm weer, waardoor er meer insecten waren. Die doen zich graag tegoed aan paddenstoelen.