2000 kilo zwaar vuurwerk in Enschede

Op twee locaties in Enschede is 2000 kilo zwaar en illegaal vuurwerk aangetroffen. Een groot gedeelte van het in beslag genomen vuurwerk betreft zware explosieven, meldt de politie dinsdag.

De vondsten houden verband met de aanhouding van een 29-jarige man uit Enschede, die vorige week dinsdag op heterdaad werd betrapt met dozen vuurwerk in zijn auto.

Vervolgens werd een onderzoek ingesteld dat leidde naar de plaatsen waar het vuurwerk lag opgeslagen.

De man is inmiddels weer in vrijheid gesteld.