200 ton gehakt uit de handel wegens sulfiet

DEN HAAG ( ANP). Een aantal vleesverwerkende bedrijven heeft sulfiet gebruikt om vlees een verse kleur te geven terwijl dat niet mag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekte dat via een inspectie bij een producent van diepvriesgehakt. Er is 200 ton gehakt uit de handel gehaald.

In totaal trof de NVWA bij dertien vleesverwerkers sulfiet aan in het vlees. Zij krijgen een boete.

Het gebruik van het additief sulfiet in gehakt is al tientallen jaren verboden. Sulfiet kan slecht en niet vers vlees verhullen, maar kan ook overgevoeligheidsreacties opleveren. Sulfiet mag wel in wijn, gedroogde vruchten en op geschrapte aardappelen worden toegepast, maar de producenten moeten dat dan wel vermelden.