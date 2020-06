200 meldingen van mogelijke fraude met coronasubsidies

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Financial Intelligence Unit (FIU) en de UWV ruim tweehonderd meldingen ontvangen over mogelijke fraude met steunmaatregelen van de overheid. Dat bevestigen deze instellingen na een bericht hierover in het AD.

Bij de SZW kwamen van begin april tot 5 juni 145 meldingen binnen, zei een woordvoerster. Veel meldingen kwamen volgens haar via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Deze gevallen gaan over mogelijke fraude met overheidssteun uit de NOW-, TOGS-, en de TOZO-regeling. Deze regelingen zijn bedoeld voor ondernemers die door corona in problemen zijn gekomen.

Bij de UWV zijn 21 zaken van mogelijke fraude bekend, zoals werkgevers die zouden schuiven met omzet om in aanmerking te komen voor de NOW-steun, aldus een woordvoerder.

Bij de FIU zijn tot dusver 45 gevallen van mogelijke fraude genoteerd, zei een woordvoerder. Zo zijn er volgens hem bedrijven die al vóór de coronacrisis geen salaris uitbetaalden, maar toch NOW-steun ontvingen.

Twee weken geleden werd volgens de FIU een 25-jarige man gearresteerd op verdenking van het ten onrechte innen van een uitkering uit de TOGS-regeling. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van 4000 euro aan gedupeerde ondernemingen die schade lijden door de coronamaatregelen. Uit onderzoek bleek dat de man een eenmanszaak had maar de afgelopen periode geen onkosten en omzet had gemaakt. Op de dag dat de man de tegemoetkoming ontving, nam hij het bedrag direct volledig in contanten op.