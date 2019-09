200 man in actie tegen proeven op penseelapen

In Rijswijk (Zuid-Holland) hebben ongeveer tweehonderd dierenrechtenactivisten gedemonstreerd tegen proeven op penseelapen in het apentestcentrum BPRC. Ze liepen in optocht van een winkelcentrum naar het pand van BPRC, met spandoeken met onder meer de tekst ‘Sluit de apenhel van Rijswijk’.

De dieren in kwestie worden geïnjecteerd met een middel dat de symptomen van de ziekte van Parkinson opwekt. „Ze verliezen gewicht, worden apathisch en zitten trillend in hun kooi. Dit kan echt niet meer,” zegt oprichter Robert Molenaar van Animal Rights. In vier jaar tijd zijn op die manier tests gedaan op 137 penseelapen. Animal Rights en Een Dier Een Vriend vinden deze tests niet meer van deze tijd.

Eerder dit jaar besloot minister Ingrid van Engelshoven dat vanaf 1 januari 2020 het apentestcentrum BPRC het aantal dierproeven op apen stapsgewijs moet verminderen. De organisaties zijn blij dat er stappen worden gezet, maar zien liever dat het BPRC zo snel mogelijk helemaal dichtgaat.