200 kilo harddrugs in loods Maasbracht

In een loods aan het Hazenspoor in Maasbracht (Limburg) heeft de politie woensdagmiddag ruim 200 kilo harddrugs aangetroffen. Uit een voorlopige test blijkt dat het vermoedelijk om cocaïne gaat.

De politie was gaan kijken nadat iemand vanuit de loods had gemeld dat daar dozen met wit poeder stonden. Ook de brandweer kwam mee omdat het mogelijk om gevaarlijke stoffen zou gaan. Toen het poeder in de loods werd getest, kwam naar voren dat het om verdovende middelen gaat.

Er is niemand aangehouden. De politie onderzoekt wie de dozen heeft neergezet.