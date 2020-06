20 voorstanders van standbeeld JP Coen bij demonstratie

In Hoorn hebben zo’n twintig voorstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen een demonstratie afgerond. Hun samenkomst op de Noorderveemarkt was om 17.30 uur begonnen. In de bijeenkomst werden drie Nederlandse vlaggen met teksten daarop opgehangen.

De initiatiefnemer van de demonstratie ‘Coen is OK’, Hendrik Op, noemde de opkomst „teleurstellend”. „Dit waren er wel heel weinig”, zei hij vrijdag.

Om 19.00 uur is er ook nog een demonstratie van tegenstanders van het standbeeld. Deze wordt even verderop op het Pelmolenpad gehouden. Beide partijen gaan uit van vreedzame demonstraties en hebben aangegeven zich te zullen houden aan de corona-maatregelen.