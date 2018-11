20 tips in zaak voortvluchtige moordenaar

De politie heeft twintig tips binnengekregen over een spoorloze man die is veroordeeld voor het doden van zijn 18-jarige nichtje in 2004. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de zaak.

Dinsdag werd ook bekend dat de politie een nieuwe zoektocht begint naar de man, Cumali Ata. Afgelopen tijd is er contact geweest met de advocaat van Ata en is er gesproken over een mogelijke vrijwillige terugkeer naar Nederland. Maar daar bleek de man niets voor te voelen.

Ata is bij verstek veroordeeld tot tien jaar cel voor het ombrengen van zijn nichtje in een hotelkamer in Enschede. Hij vluchtte na zijn daad met hulp van familie naar Turkije. Na een mislukte aanhouding in 2015 is hij vermoedelijk elders in Turkije ondergedoken.

Om achter zijn verblijfplaats te komen, werd dinsdag niet alleen aandacht besteed aan de zaak in Opsporing Verzocht, maar zijn agenten ook naar panden in Steenwijk en Zwolle gegaan.