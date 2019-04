20 Nederlanders gewond door botsing op Schelde

Twintig Nederlanders zijn vrijdag gewond geraakt door een botsing tussen twee kleine boten op de Schelde in Antwerpen. Drie van hen zijn zwaargewond. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar.

De gewonden zijn opgenomen in zes ziekenhuizen in Antwerpen en omgeving. De Nederlandse consul-generaal is ter plaatse om bijstand te verlenen. Hij staat in contact met de Belgische autoriteiten.

Volgens Belgische media ging het om een uitje van een Nederlands bedrijf. Twee kleinere boten voeren tegen elkaar bij de linkeroever van de Schelde. Hierdoor vielen meerdere passagiers in het water. Alle drenkelingen zijn uit het water gehaald. De hulpdiensten in Antwerpen waren massaal uitgerukt.