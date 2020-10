20 miljoen voor woningen in provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil de komende vier jaar 20 miljoen euro uittrekken voor het versnellen van de woningbouw in de provincie. Ze heeft de ambitie om jaarlijks 10.000 woningen te bouwen, waarvan de helft in het sociale en middensegment.

„Het extra geld is hard nodig, want de krapte op de Utrechtse woningmarkt neemt toe en er is dringend behoefte aan meer betaalbare en toekomstbestendige woningen”, stelt gedeputeerde Rob van Muilekom. „Daarom willen we alle gemeenten, maar ook de woningcorporaties en marktpartijen nog meer, proactief, ondersteuning aanbieden zodat er meer betaalbare woningen gerealiseerd zullen worden.”

Het extra geld wordt niet alleen in de stad Utrecht, maar ook daarbuiten ingezet. Daarnaast wordt bekeken hoe de bouw van woonvormen kan worden gestimuleerd voor ouderen en voor flex-wonen, waarbij mensen op korte termijn een tijdelijke woning nodig hebben.

Het plan wordt 11 november in de Provinciale Staten besproken.