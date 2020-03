Bij een verkeersongeval in het Groningse Haren is een 20-jarige inwoner van Zuidlaren om het leven gekomen. Een 19-jarige man uit Gasselte, die ook in de auto zat, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk op de Rijksstraatweg waren geen andere voertuigen betrokken. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.