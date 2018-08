20 jaar zoektocht moordenaar Nicky Verstappen

Twintig jaar na de moord op de elfjarige Nicky Verstappen is in Spanje de 55-jarige verdachte Jos B. opgepakt. Een overzicht.

1998: Nicky uit Heibloem verdwijnt in de nacht van 9 op 10 augustus tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam wordt de volgende avond vlakbij het kamp gevonden. Het jongetje is seksueel misbruikt en daarna vermoord. De politie vindt geen aanknopingspunten, het onderzoek zit muurvast.

1999: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries en enkele zakenlieden loven een beloning uit van 500.000 gulden (227.000 euro) voor de tip die leidt tot de oplossing. DNA-onderzoek op basis van gevonden sporen onder 35 mensen die vrijwillig meedoen, levert niets op.

2001: Justitie ontvangt nieuwe tips na een noodkreet van de ouders van Nicky. Ook die brengen geen klaarheid.

2002: Een 28-jarige man uit Tegelen wordt aangehouden. De DNA-sporen die zijn aangetroffen op het lichaam van Nicky komen niet overeen met zijn DNA-profiel.

2006: Een wandelaarster vindt een brief bij het natuurstenen monument op de Brunssummerheide, de tweede binnen een week. Ze komen van dezelfde schrijver, die suggereert dat hij de dader is.

2007: In verband met de brieven wordt een 36-jarige man uit Landgraaf opgepakt. Hij krijgt enkele maanden cel voor vernielingen aan het monument. Hij is volgens het OM de briefschrijver, maar na onderzoek blijkt dat hij de dader niet kan zijn. De man is psychisch in de war en wordt opgenomen. Zes jaar later gebeurt dat opnieuw.

2008: Nieuw DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) levert vooralsnog niets op. In de loop der tijd worden vijf verdachten allen wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

2009: DNA-sporen worden vergeleken met sporen in Duitsland en Frankrijk. Er blijkt geen match te zijn met de ontvoerder van een jongetje uit een jeugdherberg in Duitsland.

2010: Bij nieuw DNA-onderzoek wordt 107 mannen gevraagd vrijwillig mee te werken. Tachtig mannen doen dat. Het lichaam van een in 2003 overleden groepsleider wordt opgegraven, maar zijn DNA komt niet overeen met sporen die zijn gevonden in kledingstukken van Nicky.

2011: De Duitse politie verdenkt een pedagoog uit Hamburg van de moord op Nicky. De man bekent drie moorden op kinderen in Duitsland en veertig gevallen van seksueel misbruik. Volgens het OM is op basis van DNA een verband onwaarschijnlijk.

2012: Een coldcaseteam houdt het bestaande dossier opnieuw tegen het licht.

2017: Politie en OM beginnen met een beperkt DNA-onderzoek waarvoor ongeveer 1500 mannen worden uitgenodigd. Eerder werden de bij Nicky gevonden DNA-sporen al vergeleken met de 270.000 profielen van veroordeelde criminelen in de Nationale DNA-databank. Dat leverde geen resultaat op.

2018: Vanaf eind februari worden 21.500 mannen in Heerlen, Brunssum en Landgraaf uitgenodigd voor een DNA-verwantschapsonderzoek. Onder hen zijn mannen die inmiddels zijn verhuisd. Door dit onderzoek kan de dader via mannelijke familieleden worden opgespoord. Uiteindelijk staan 15.000 mannen materiaal af. In juni worden nog eens 3000 mannen extra opgeroepen DNA af te staan.

22 augustus 2018: Politie en OM melden een DNA-match. Er is een directe link met een 55-jarige man uit Simpelveld, Jos B., die sinds februari in het buitenland is en sinds april is vermist. Vanwege de vermissing zijn spullen van hem voor DNA-onderzoek naar het NFI gestuurd. De man is ooit als passant gehoord waardoor zijn gegevens bekend zijn in het dossier. In 2017 was hij ook al opgeroepen DNA-af te staan, maar hij gaf er geen gehoor aan. De verdachte is spoorloos en er is een opsporingsbericht uitgegaan.

26 augustus 2018: De Spaanse politie houdt verdachte Jos B. aan. Hij wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland.