20 jaar cel voor riviermoord Suriname

Een 37-jarige man uit Amsterdam is donderdag door de rechtbank in Lelystad tot twintig jaar cel veroordeeld voor moord op zijn vriendin. De rechtbank acht bewezen dat Sharied S. in Suriname zijn vriendin doodde om 3 ton aan verzekeringspremie op te strijken.

Sharied S. was op vakantie in Paramaribo met zijn 29-jarige vriendin uit Almere toen zij in de nacht van 26 juni 2015 in de Surinamerivier verdween. Haar lichaam werd drie dagen later langs de oever gevonden. De politie in Suriname ging uit van een ongeval, maar een pas afgesloten levensverzekering wekte argwaan. De vrouw had deze in mei dat jaar afgesloten. Bij haar dood zou 3 ton uitgekeerd worden aan S.