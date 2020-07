20 jaar cel voor dodelijke schietpartij Amsterdam-West

De 36-jarige Glotwich S. heeft in hoger beroep een celstraf van twintig jaar gekregen voor een schietpartij in Amsterdam waarbij een toevallige omstander dodelijk werd geraakt. De straf is vier jaar hoger dan de celstraf die de rechtbank eerder oplegde en twee jaar hoger dan wat er in hoger beroep was geëist.

Het achttienjarige slachtoffer was op 11 november 2016 omstander bij een ruzie tussen S. en de eigenaar van shishalounge Obba aan de Ten Katestraat in Amsterdam-West en de broer van de exploitant. De broers raakten lichtgewond. Tijdens de schietpartij waren veel mensen op straat. Marktkramen werden afgebouwd en vanwege Sint Maarten liepen er veel kinderen buiten.

Het hof Amsterdam strafte hoger dan geëist omdat het extra gewicht toekende aan het gewelddadige verleden van de man. In 2007 schoot hij een man dood toen hij die probeerde te beroven. Daarvoor kreeg hij acht jaar cel. Daarnaast overwoog het hof dat de man overduidelijk psychische problemen heeft en door niet mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum heeft belemmerd dat een goede diagnose kon worden gesteld voor een behandeling.

Bovenop de twintig jaar cel komt nog eens drie jaar, dat is een nu herroepen eerder verleende voorwaardelijke invrijheidstelling van eerdere straffen.