20 jaar cel geëist voor moord op Koen Everink

In hoger beroep is een celstraf van twintig jaar geëist tegen Mark de J. voor het doden van zakenman Koen Everink. De gruwelijke daad - Everink werd met 24 messteken om het leven gebracht terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen - waren voor het Openbaar Ministerie reden voor de hoogte van de strafeis.

De 31-jarige voormalig tenniscoach van Robin Haase werd vorig jaar - conform de eis destijds - door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doden van zijn voormalige ‘vriend en gokmaatje’ Everink bijna drie jaar geleden. De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman.

Hij heeft altijd stellig ontkend. De J. zegt dat hij korte tijd was ontvoerd door een groep mannen en dat de ontvoerders Everink om het leven zouden hebben gebracht.

De advocaat-generaal hekelde vrijdag in zijn requisitoir nogmaals de proceshouding van De J., waardoor het nog zwaarder is voor de familie van Everink. Volgens hem liegt De J. „tegen de klippen op”. „Het leed kan ook vandaag nog gestopt worden”, drukte hij de ex-tenniscoach op het hart, om toch alsnog openheid van zaken te geven.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Zijn destijds 6-jarig dochtertje vond haar vader ’s ochtends in een plas bloed.

Het is nog niet duidelijk wanneer het hof in Arnhem uitspraak doet.