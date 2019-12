20 jaar cel en tbs voor Rahiied A. wegens insulinemoorden

De leerlingverpleger Rahiied A. (23) uit Rotterdam krijgt twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de zogeheten insulinemoorden. De rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat hij schuldig is aan vier gevallen van moord door inspuiting met insuline, zes pogingen tot moord en een poging tot doodslag. A. werd sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Om die reden is dan ook geen levenslang opgelegd.

De slachtoffers waren allemaal hoogbejaarde en demente inwoners van vier verzorgingsinstellingen in de regio Rotterdam. „Jij hebt die mensen ernstig ziek gemaakt”, aldus de rechter. „Hun dood komt voor jouw rekening. (..) Op zoek naar spanning en sensatie heb je gespeeld met de levens van bewoners van verzorgingsinstellingen. Deze mensen waren allemaal afhankelijk van de zorg die jij had moeten bieden.”

A. was zichtbaar nerveus. Hij had twee gevallen bekend, maar volgens de rechter „alleen omdat je er niet onderuit kon”. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.