20 huizen ontruimd na instorten Haags pand

Na het instorten van een pand in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag zijn twintig huizen ontruimd. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zei dat voor opvang in een hotel is gezorgd. Ongeveer dertig mensen maken gebruik van die mogelijkheid. Ook huisdieren zijn welkom in het hotel.

Maandag wordt bekeken of mensen terug naar hun huis kunnen. Het gebouw in de Jan van der Heijdenstraat raakte zondagmiddag zwaar beschadigd door een gasexplosie. Uit voorzorg is het gas afgesloten in het hele blok huizen.

Ook een aantal omliggende panden liep schade op. Die worden zondagavond afgedicht of indien mogelijk meteen gerepareerd. In de nacht is er politiebewaking bij de huizen, aldus de gemeente Den Haag.

De Jan van der Heijdenstraat is afgesloten voor het verkeer en openbaar vervoer. Het is niet bekend hoelang dit nog gaat duren.