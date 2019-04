20 en 21 jaar cel voor liquidatie Nieuwegein

De rechtbank in Arnhem heeft aan twee mannen straffen van 20 en 21 jaar cel opgelegd voor de liquidatie van Timon Badloe in Nieuwegein op 28 november 2017.

De 43-jarige Adjai Badloe, vaak Timon genoemd, werd ’s morgens in zijn auto voor zijn huis aan de Apollolaan in Nieuwegein met acht kogels doodgeschoten. De Amsterdammer Reza J. (25) die heeft geschoten kreeg 20 jaar cel en de Amstelvener Denzel D. (25) die reed, kreeg 21 jaar cel. De straf van D. is hoger, omdat hij een langer strafblad heeft. Ook kreeg hij nog extra straf vanwege roekeloos rijgedrag tijdens de vlucht na de liquidatie.

De verdachten staken in Vleuten de vluchtauto in brand. De politie pakte hen na een vlucht met een tweede auto via de A2 bij het AMC in Amsterdam.